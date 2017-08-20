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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

20 Ağustos 2017 00:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, merkez Melikgazi İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda meydana geldi. Kadir Ak (25) yönetimindeki 38 KD 778 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada Habibe Domurcuk (55) öldü, sürücü Kadir Ak ile Özlem Domurcuk (15), Nisanur Ak (9) ve Fethiye Ak (37) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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