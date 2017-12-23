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Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkıp istinat duvarına çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

23 Aralık 2017 00:53

Alişan KOYUNCU-Uğur AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkıp istinat duvarına çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, D-100 karayolu Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Emine Avcı yönetimindeki 34 NU 3401 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, araçta sıkışan Emine Avcı ve Hasan Taşkesen yaralandı. İtfaiye ekiplerin tarafından çıkarılan iki yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Taşkesen yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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