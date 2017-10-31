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Otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsüyle arkasında bulunan 4 kişi, yaralandı

31 Ekim 2017 18:06

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsüyle arkasında bulunan 4 kişi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 PV 350 plakalı sepetli motosiklet ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ŞUTİM kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsüyle sepette bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

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