-OTOMOBİL İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI: 5 ÖLÜ GÜMÜŞHANE (A.A) - 13.06.2011 - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki trafik kazasında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaçayır mevkisinde, Nuri Çelik yönetimindeki 29 AZ 702 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K'nın kullandığı 06 AS 7076 plakalı yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, otomobilde sıkışan cesetler, sivil savunma ekiplerince çıkarıldı. Ekipler, araçtan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin cesedini çıkardı. Cesetlerin, Karabey, Hüseyin ve Nuri Çelik ile Hatice Güneş ve 1,5 yaşındaki Ömer Güneş'e ait olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü Nuri Çelik'in ilçeye bağlı Kınalıtaş köyü muhtarı ve Kelkit Muhtarlar Derneği Başkanı olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sırasında araçtan fırlayarak yaralanan 5 yaşındaki Habib Güneş'in Gümüşhane Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.