Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi, yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Özer Türkmen (43) yönetimindeki 45 KA 4857 plakalı motosiklet ile tali yoldan kara yoluna çıkan Necati G.\'nin kullandığı 45 TV 111 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Türker ve arkasındaki Emrah Akay (24), yola düşüp, metrelerce sürüklenerek, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazaya karışan otomobilin, karşı şeride geçerek, başka araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

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