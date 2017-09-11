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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 17 yaşındaki M

11 Eylül 2017 08:56

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, 17 yaşındaki M.C.\'nin yönetimindeki otomobil ile 44 yaşındaki Nihat Fidan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fidan kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu\'ndaki Eski Garaj Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir\'den Ankara yönüne giden Nihat Fidan yönetimindeki 45 ZB 1300 plakalı motosiklet, M.C. yönetimindeki 45 TV 612 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Fidan\'ı Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Fidan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye gelen Fidan\'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan, otomobil sürücüsü M.C. gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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