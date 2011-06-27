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OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 11 YARALI NEVŞEHİR (A.A)

27 Haziran 2011 15:17

-OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 11 YARALI NEVŞEHİR (A.A) - 27.06.2011 - Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray çevreyolundan Nevşehir yönüne giden İbrahim Uygunol'un kullandığı 50 DL 404 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Lale Sanayi Sitesi kavşağında ters yönden gelen Mesut Çetin yönetimindeki 01 BP 519 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mesut Çetin, yanındaki Sultan Çetin ve Halil Çetin ile otomobil sürücüsü İbrahim Uygunol, yanındaki Ayten Uygunol, Mustafa Sait Uygunol, Hatice Saatçi, Şeyma Saatçi, Sevgi Can, Yaşar Can (11) ve Yaşar Can (7) yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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