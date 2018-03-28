Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kamyonetle bir otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Çatalarmut Kavşağı\'nda meydana geldi. Anıl Kaplan (32) yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 34 AEL 995 plakalı kamyonet, Çatalarmut Kavşağı\'na geldiği sırada Ödemiş yönünden gelen Melih Delgin (28) kontrolündeki 35 D 6922 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Melih Delgin, Nazım Korkmaz (38) ve Burhan Usul\'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mustafa Er (27) ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Er\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kamyonet şoförü Anıl Kaplan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cesetler Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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