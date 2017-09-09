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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale İlçesi'nde, otomobil ile yatak yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

09 Eylül 2017 18:10

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Kale İlçesi\'nde, otomobil ile yatak yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Otostop yaparak Marmaris\'e gitmeye çalışan ve bindiği otomobil kaza yapan Polonya vatandaşı Przemystaw Wojtaszek ise, yaralanmadı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Denizli- Muğla Karayolunda meydana geldi. 36 yaşındaki Mehmet Toprak, yönetimindeki 71 DT 922 plakalı otomobil ile Muğla yönüne giderken, direksiyon kontrolünü yitirince, araç karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen 43 yaşındaki Nail Çomut\'un yönetimindeki 20 FV 888 plakalı yatak yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Toprak, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından çıkartılarak ambulansla Kale Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada, otomobile otostop yaparak binen Polonya vatandaşı 24 yaşındaki Przemystaw Wojtaszek ise yara almadan kurtuldu. Mehmet Toprak\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.
Polonya vatandaşı Przemystaw Wojtaszek ise çevirmen eşliğinde polise verdiği ifadesinin ardından, Marmaris yoluna yine otostop yaparak devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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