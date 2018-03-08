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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

08 Mart 2018 20:39

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA) - AYDIN\'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Karacasu ilçesinde meydana geldi. Karacasu\'dan Nazilli yönüne giden Hüseyin Akarsu (73) yönetimindeki 09 H 3981 plakalı otomobil ile Ali Aksoy\'un (35) kullandığı 32 FM 644 plakalı, Devlet Su İşleri\'ne ait kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Akarsu (73) ve eşi Ayşe Akarsu (70) ile kamyonet sürücüsü Ali Aksoy (35) ve yolcu Cemal Uyar (36) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe Akarsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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