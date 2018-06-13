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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

13 Haziran 2018 10:35

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesinde, aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Seyrek-Foça karayolu, Seyrek Villa Kent yakınlarında meydana geldi. Seyrek\'ten Foça yönüne giden Suat Karasu yönetimindeki 35 KF 2799 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Fulya Balbay yönetimindeki 35 KA 7841 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Fulya Balbay, yanındaki Kadriye Ayten Balbay ile kamyonet sürücüsü Suat Karasu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Kadriye Ayten Balbay (84) yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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