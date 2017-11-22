T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı

22 Kasım 2017 02:49

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Şekerpınar- Gebze karayoluna meydana geldi. Ersin Şakar yönetimindeki 44 DJ 497 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çelik yönetimindeki 41 UM 726 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ersin Şakar, Ferhat Çelik, eşi Serap, çocukları Sıla ve Koray Çelik yaralandı. Araçta sıkışan Ersin Şakar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haluk TURGUTGEBZE Kocaeli DHAKOCAELİ GebzeKazaGebzeErsinDJUMKazada ErsinFerhatSerapSılaKorayAraçtaAcilYaralılarGebze Fatih Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24