Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Şekerpınar- Gebze karayoluna meydana geldi. Ersin Şakar yönetimindeki 44 DJ 497 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çelik yönetimindeki 41 UM 726 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ersin Şakar, Ferhat Çelik, eşi Serap, çocukları Sıla ve Koray Çelik yaralandı. Araçta sıkışan Ersin Şakar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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