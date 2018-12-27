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Otomobil ile çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı

27 Aralık 2018 22:02

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ahmet Gür yaralandı.
Kaza, Tufanpaşa Mahallesi, Gazi Rahmi Enişte Sokak\'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz ve kasksız Ahmet Gür yönetimindeki 01 VM 308 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 DD 611 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Gür yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ahmet Gür\'ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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