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Otomobil içinde tarihi heykel bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da durdurulan otomobilde arama yapan polisler, araç içinde tarihi heykel buldu

30 Ekim 2017 16:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da durdurulan otomobilde arama yapan polisler, araç içinde tarihi heykel buldu.
Asayiş Ekipler Amirliği\'ne bağlı Yunus timleri, Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde, içinde 3 kişinin olduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, araç içinde 800 gram ağırlığında 19 santimetre boyunda tarihi olduğu değerlendirilen heykel bulundu. Otomobil içindeki şüpheliler Z.Ç., Y.B. ve M.Y. gözaltına alındı. Ele geçen tarihi eser, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi.

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