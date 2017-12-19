Otomobil hırsızları Konya'da yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, park halindeki bir otomobili çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu Konya\'da yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Didim İlçesi\'nde geçen Cuma günü meydana geldi. Park halindeki bir otomobili çalan 2 şüpheli kayıplara karıştı. Otomobilin yerinde olmadığını gören sahibi, durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, otomobili çalan şüphelilerin 23 yaşındaki O.T.O. ve 20 yaşındaki T.D. olduğunu tespit etti. Araştırmayı sürdüren polis ekipleri, şüphelilerin Aydın\'ın Buharkent İlçesi\'ndeki başka bir araçtan çalmış oldukları iki adet plakayı çaldıkları otomobile takarak Konya\'ya gittiklerini belirledi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Konya\'da çaldıkları otomobil ile birlikte yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T.O. ve T.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

