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Otomobil hırsızı yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, park halindeki otomobili çaldıktan sonra Düzce'ye giden hırsız yakalanarak gözaltına alındı

27 Mart 2018 16:59

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, park halindeki otomobili çaldıktan sonra Düzce\'ye giden hırsız yakalanarak gözaltına alındı.
Geçen ay Bolu Sandallar Mahallesi\'nde park halindeki 06 BS 0175 plakalı otomobil çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Çalınan otomobil Düzce\'de durdurulurken, Abdullah Ç. yakalandı. Bolu\'ya getirilen Abdullah Ç.\'nin hakkında 12 suç kaydı bulunduğu, 4 hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Abdullah Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobil ise sahibine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğünün otoparkına çekildi.

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