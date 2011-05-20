-OTOMOBİL HARŞİT ÇAYI'NA YUVARLANDI GÜMÜŞHANE (A.A) - 20.05.2011 - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, bir otomobil Harşit Çayı'na yuvarlandı. Torul ilçesi çıkışında, sabaha karşı plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen bir otomobil, Harşit Çayı'na yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine Gümüşhane ve Erzurum'dan gelen sivil savunma ekipleri ile dalgıçlar, arama ve aracı Harşit Çayı'ndan çıkarmak için çalışmalara başladı. Büyük bölümü çaya gömülen otomobilde kaç kişi bulunduğu ve akıbetleri hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Ümit Yüksel de olay yerine gelerek, çalışmaları izledi.