T24 LogoT24 Logo
Gündem

OTOMOBİL, HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA) Bursa'da sürücüsünün dikkatsizliği sonucu otomobil, yol ayırımında halk otobüsüne çarptı

26 Ekim 2017 04:35

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)
Bursa\'da sürücüsünün dikkatsizliği sonucu otomobil, yol ayırımında halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesinden Çekirge istikametine giden 20 yaşındaki Doğan Şahin yönetimindeki 16 E 8795 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı istikamete giden 44 yaşındaki Murat Alper idaresindeki 43 D hat numaralı16 M 00298 plakalı Özel Halk otobüsü ile çarpıştı. İçerisinde 4 yolcu bulunan otobüs kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada sürücüler Murat Alper ve Doğan Şahin yaralandı. Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü:
-----------------
-Olay yerinden ve kazalı araçlardan detaylar
-Ambulansın hastaneye gidişi
-Polis ekiplerinden ve trafikten detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver Fatih TIKIRBURSADHA BursaKazadaKazaOsmangaziCaddesiAltıparmak CaddesindenDoğanMurat AlperHalkOtobüstekiAcil SağlıkDevlet HastanesiPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24