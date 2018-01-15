Otomobil forklifte çarptı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde otomobilin, yol üzerindeki kamyondan parke taşı indiren forklifte çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi\'nde meydana geldi. Betül Esin yönetimindeki 41 SL 503 plakalı otomobil, yol üzerinde kamyondan parke taşı indiren Sezai Halıcı yönetimindeki forklifte çarptı. Kazada forklift sürücüsü Sezai Halıcı yola savrulurken, otomobil sürücüsü Betül Esin ve yanındaki babası Ahmet Esin yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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