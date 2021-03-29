Otomobil fiyatlarına kur zammı kapıda!

Otomotivde hızlı giden satışlara kur freni geliyor. Nisan ayında fiyatların yüzde 6’dan fazla artması, buna bağlı olarak talebin azalması bekleniyor. Kur artışı en fazla orta segmenti olumsuz etkileyecek.

Döviz kuru ve faizlerdeki artış otomotiv sektörünün hızını kesecek. Eldeki stoklar nedeniyle henüz kur artışı fiyatlara yansıtılmadı. Ancak, nisan ayı itibarıyla fiyatların yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6’yı aşması beklenen fiyat artışı, satışları da frenleyecek. Kur artışının en fazla yüzde 80’lik ÖTV dilimine giren orta segment araç satışlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; otomotiv pazarı yıla hızlı başlamış, ocaktan sonra şubat ayında da aylık bazda son 10 yılın rekoru kırılmıştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti.



Henüz mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklanmadı ancak, bu ayın da hareketli geçtiği biliniyordu. Bu ay yaklaşık 90 bin adetlik satış bekleniyor.

Sektör temsilcileri, kur ve faizlerdeki artışın otomobil satışlarına etkisini değerlendirdi.

"Kalan 9 ayda yüksek faiz ve döviz kurunun satışlara olumsuz etki etme ihtimali yüksük"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Otomotiv sektöründe satışların seyrine en hızlı etki eden döviz kurunun seviyesidir. Döviz düşünce satışlar genel olarak artar. Bu yılın kalan 9 ayında, yüksek faiz ve yüksek döviz kurunun satışlara olumsuz etki etme ihtimali de daha yüksek görünüyor.



Ancak, fiyatlar daha fazla artmadan otomobil almak isteyen bir kesim var ki, onlar da pazarın hareketli geçmesine destek veriyorlar. Bir başka faktör de, kurların etkisiyle artan maliyetler. Bu nedenle, otomobillerin bir üst ÖTV dilimine girmeye başlaması söz konusu olabiliyor. Bu da satışları olumsuz etkiliyor.

"En çok orta segmenti etkileyecek"

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar: Kur artışı henüz fiyatlara yansımadı. Ay sonuna kadar fiyatlarımızı muhafaza edeceğiz. Kur artışıyla birlikte faizler de artış gösterdi. Özellikle yüzde 80 vergi diliminde konumlanan araçlar için talepte yavaşlama ihtimali yüksek gözüküyor. Ancak yüzde 50 vergi dilimindeki araçların fiyat konumu ile birlikte buradaki araçların talebinin canlı kalmasını öngörüyoruz. Pazarın ilk 3 ayda beklenenden fazla olan büyümesinin ikinci çeyrekte daha sakin geçeceği öngörülebilir.

"Kur, kademeli olarak fiyatlara yansır"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: Kur artışı henüz fiyatlara yansımadı. Ancak kurda bir gevşeme olmazsa kademeli olarak fiyatlara yansıma görebiliriz. Artan maliyetlerle beraber fiyatlarında yukarı çıkması vergisel olarak modelleri bir üst vergi dilimine getirebilir.

Bu durum talepte bir azalma yaratabilir. Henüz pazar beklentimizi değiştirmedik Kurdaki bu değişimi bekliyoruz.

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