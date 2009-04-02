Otomobil fiyatları hemen arttı

Otomotiv firmalarının üretim ve kur farkı maliyetinin 1 Nisandan itibaren fiyatlara yansıması nedeniyle, bazı markaların bayilerine Nisan ayında teslim için sipariş veren müşterilerin yaklaşık yüzde 25'i siparişlerini iptal etti.Ekonomide 4. tedbir paketi kapsamında açıklanan ve 1600 CC'nin altındaki otomobillerde yüzde 37 olan ÖTV'yi yüzde 18'e çeken düzenlemenin ardından otomotiv sektörü hareketli günler geçirdi.Tüketiciler, vergi avantajından yararlanabilmek için bayileri doldururken, birçok model, uygulamanın başladığı ilk günlerde tükendi, pek çok bayi ise bir sonraki ay eline ulaşacak otomobilleri bile müşteriden kapora alarak ya da sıraya yazarak ön satış işlemini gerçekleştirmişti.Otomotiv firmalarının bir süredir dile getirdiği üretim ve kur farkı maliyeti, Nisan ayı liste fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bazı firmalar fiyatlarına yüzde 1 ile 3,8 arasında zam yapmasına karşın, araçların fiyatları ÖTV indirimi öncesindeki değerlerin üzerine çıkmadı.Bir otomobil firmasının Konya bayisinin yetkilileri, Mart ayının sonuna kadar ÖTV indirimi nedeniyle beklentilerinin üzerinde satış gerçekleştirdiklerini söyledi.Kendi firmalarının 1 Nisan itibariyle gelecek fiyat artışını 6 Nisan tarihine kadar ertelemelerine rağmen, showroomda sergilenen araçlar satıldığı için modelleri iyi tanımayan müşterilerin, ileriye yönelik araç satın alma yerine yeni araçların gelmesini beklediğini, genel olarak da showroomu ziyaret eden müşteri sayısında son 2 gündür azalma yaşandığını belirtti.Bir başka firmanın modellerini satan bayinin yetkilileri ise 1 Nisan tarihinde üretim ve kur farkı maliyetinin fiyatlara yansımasının satışları olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.Firma yetkilileri, Nisan ayında teslim için önceden sipariş veren müşterilerin yaklaşık yüzde 25'inin, satın alacakları araçlara yaklaşık bin YTL fazla ödemek zorunda kalacakları için siparişlerini iptal ettiklerini, küçük sayılabilecek bir fiyat artışının niçin bu kadar sipariş iptallerine neden olduğunu anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.Yetkililer, 2 gündür satışlarda ve showroom ziyaretlerinde bir durgunluk yaşandığını belirterek, "ÖTV indirimi 15 Haziranda sona eriyor. ÖTV indirimi uygulanmaya başlandığı günlerde yaşanan hareketliliğinin bu uygulamanın sona ereceği günlere yaklaşıldığı zaman yerini yine hareketliliğe bırakacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.