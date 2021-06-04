Otomobil fiyatları 4 yılda yüzde 200 zamlandı; Haziran'da yüzde 5 zam bekleniyor

Türkiye'de otomobil fiyatları 2021 Ocak ayından bu yana yüzde 16 artış gösterdi. 4 yıldan bu yana da yüzde 200'ün üstünde artış kaydetti.

Otomobil sektöründe fiyatların önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor. Sektör yetkilileri "Otomobil almak artık çok daha fazla kişi için hayal oldu" diye konuştu.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre Otomotiv data ve 2. el araç fiyatlandırma Cardata'nın Türkiye'de en çok satılan 5 araba modeli üzerinde yaptığı çalışmalar, 2017'den bu yana otomobil fiyatlarındaki değişimi gözler önüne seriyor.

Cardata'nın Ceo'su Hüsamettin Yalçın, sıfır araç alımını en çok zorlaştıran nedenleri; yükselen kur, enflasyon, yüksek faiz, düşen alım gücü ve yüksek vergiler olarak sıraladı. Yalçın, "2021 yılında en çok satan sıfır araç modellerine baktığımızda; ilk 5 modelin Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL iken 4 yıl önce aynı araçların ortalama fiyatı 78 bin TL’ydi" dedi.

Haziran'da yüzde 5 zam bekleniyor

Yalçın'ın verdiği bilgilere göre, otomobil fiyatları sıfır araç pazarında son bir ayda ortalama yüzde 4 arttı. Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5 zam bekleniyor.

Hüsamettin Yalçın, yüksek kurun, düşük vergi dilimine giren araç sayısını azalttığını ifade etti.

Geçen yıl 8 model 45-50 ÖTV dilimine giriyorken, bu sayı bu yıl 2'ye kadar geriledi. Sektör yetkilileri çok yakında ÖTV dilimine girmeyen araç kalmayabilir dedi.

Fiyatların düşmesi mümkün görünmüyor

Sektör temsilcilerine göre ise otomobil fiyatlarının Türkiye'de düşmesi çok mümkün görünmüyor. Ancak fiyatların daha da yükselmemesinin bazı koşullara bağlı olduğu belirtildi. Yalçın bu koşulları şöyle sıraladı;

Döviz kurunun düşmesi, faizlerin gerilemesi, vergilerin makul seviyeye inmesi, enflasyonun yüzde 4’ün altında olması ve kişi başına düşen gelirin artması.