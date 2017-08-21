Otomobil fiyatına kurbanlık

Mustafa OĞUZ-Cavit AKGÜN/İZMİR- MUĞLA, (DHA)- KURBAN Bayramı yaklaşırken kurbanlıklar pazara getirildi. İzmir\'de küçükbaş hayvanlar 1000-1500 TL\'den büyükbaşlar ise, 13-15 bin TL\'den satışa çıktı. Pazara gidenler, bazı danaların otomobil fiyatına satılmasına şaşırdı. Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fırat Erkal, kurban alırken nelere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunurken hayvanlara eziyet edilmemesini istedi.

İzmir\'de belediyeler tarafından belirlenen kurban paçarlarında pazarlıklar başladı. Anadolu\'nun dört bir yanından büyük umutlarla hayvan getiren satıcılar ortalama 3 bin 500 TL kira verdikleri naylon çadırlarda hayvanlarını sergiliyor. Koç fiyatları ağırlıklarına göre 1000- 1500 TL arasında değişirken 600- 750 kilo ağırlığındaki bir dananın fiyatı ise 13-15 bin TL\'ye kadar çıkıyor. Kurban satıcıları artan maliyetler nedeniyle kurban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 zamlandığını söyledi. Eti ucuzlatmak amacıyla yapılan angus ithalatının hayvancılığa zarar verdiğini öne süren besiciler, yetiştiricilerin belinin büküldüğünü ifade etti.

KURBANLIK ALACAKLARA UYARILAR

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fırat Erkal, Kurban Bayramı\'nın, her bireyin sorumluluk sahibi olmasını gerektiren bir süreç olduğunu ve celebinden kasabına, kasabından kurban kestirecek olana kadar herkesin 4 günlük sürecin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hayvan satış ve kesim yerlerinin kamu kurumları koordinasyonunda denetlendiğini belirten Müdür Erkal, kurbanlık hayvanların sağlığı ve refahına özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, şöyle dedi:

\"Halkımızı kamu kurumları koordinasyonunda denetlenen yerlerden kurbanlıklarını almak ve izinli kesim yerlerini kullanmak konusunda uyarıyoruz. Akçaova Mezbahası kesim yeri olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl gün geçtikçe azalan kasaplık hayvanlarımızı koruyup, artışını sağlayabilmek amayıcya gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban olarak satılmasına kurban satış yerlerine sokulmasına ve kurbanlık olarak kesilmesine bakanlığımız tarafından yasak getirildi.\"

VETERİNER KONTROLÜNE DİKKAT

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkal, hayvanların kesim öncesinde 12-24 saat civarında dinlendirilmesi gerektiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

\"Gebe ve damızlık dişi olmamasına, gelecek nesillere bırakacağımız hayvan mirasımız açısından dikkat etmelidir. Kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu ve numaralı kulak küpesi, büyükbaş hayvan pasaportu küçükbaşlarda nakil beyannamesi bulunmalıdır. Kesimi yapılan hayvanların kulak küpeleri köylerde muhtarlara teslim edilmeli, muhtarlar tarafından teslim alınan küpeler ilçe müdürlüklerine teslim edilmelidir. Eğer hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmi veya genel felç, vücutta şişlikler, kötü kokulu akıntılar varsa hastalıktan şüphe edilmelidir. Bu ve benzeri durumlarda böyle hayvanlar satın alınmamalı veya kesin karar veteriner hekim kontrolünden sonra verilmelidir. Durgun ve halsiz olmamalı, aşırı öksürük ve aksırık olmamalı, gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı, göz, ağız ve burunda akıntı olmamalıdır. Besi durumu iyi hareketleri normal olmalıdır.\"

\"HAYVANLARA EZİYET EDİLMEMELİ\"

Hayvan hakları açısından Kurban Bayramı\'nda kesim yapacak kasapların işinin ehli olmasının önemli olduğunu belirten Erkal, kesim öncesi ve kesim anında hayvanlara eziyet edilmemesi ve kesim hijyenine dikkat edilmesini istedi. Hayvan refahı, hayvan sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı adına bazı hususların göz ardı edilmemesini isteyen Erkal, şöyle dedi:

\"Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dahil tüm yan ürünlerin ülke ekonomisine katkısını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerekir. Kesim sonrası etlerin saklanması ve tüketim şekline dair püf noktalar da göz ardı edilmemelidir.\"

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