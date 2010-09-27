-OTOMOBİL FERİBOTTAN DENİZE DÜŞTÜ YALOVA (A.A) - 27.09.2010 - Pendik-Yalova seferini yapan ve Yalova İskelesine yanaşan feribotta bulunan otomobil, denize düştü. Saat 09.30'da Pendik-Yalova seferini yapan ''Kanuni Sultan Süleyman'' adlı feribot, Yalova İskelesi'ne yanaştı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından araçlar feribottan inmeye başladı. Bu sırada halatı kopan feribot, kıyıdan uzaklaştı. Bu sırada, feribottan inmek üzere olan bir otomobil aradaki boşluktan denize düştü. Gemi ve iskele personelinin yardımıyla otomobilde bulunan 3 kişi, kurtarıldı ve Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.