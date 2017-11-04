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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşarak elektrik direğine çarptı

04 Kasım 2017 12:49

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüjü aşarak elektrik direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Çayiçi Mahallesi İzmit Caddesi\'nde meydana geldi. Esat Bayraktar yönetimindeki 54 E 4909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı yönde bulunan elektrik direğine çarptı. Hasar gören otomobilde Esat Bayraktar ile Arzu Öztürk sıkıştı. İtfaiye ekipleri 2 kişiyi araçtan çıkarırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar yapılan ilk müdahale ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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