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Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki Ahmet Etki (28) öldü, 3 kişi de yaralandı

18 Şubat 2018 17:22

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan otomobildeki Ahmet Etki (28) öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam Molla Gürani Mahallesi Molla Gürani Camisi önünde meydana geldi. Rampa aşağı inen ve sürücüsü belirlenemeyen 15 LE 371 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobildeki Ahmet Etki, kardeşi Bayram Etki, Serdar Çam ve kuzeni Mustafa Çam yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Ahmet Etki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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