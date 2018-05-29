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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı, yanında bulunan annesi Elif Özyiğit (81) ise hayatını kaybetti

29 Mayıs 2018 03:35

Bahattin ALBAYRAK / KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Karacasu ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı, yanında bulunan annesi Elif Özyiğit (81) ise hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuyucak-Karacasu Karayolu\'nda meydana geldi. Süleyman Özyiğit yönetimindeki 09 VB 871 plakalı otomobil, Kuyucak\'tan Karacasu\'ya seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Süleyman Özyiğit\'in yaralandığı, annesi Elif Özyiğit\'in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Özyiğit\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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