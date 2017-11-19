Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Uğur Taşağil öldü.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Aşık Mahsuni Şerif Parkı Mevkii\'nde meydana geldi. Uğur Taşağil yönetimindeki 19 TF 069 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taşağil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyarak öldü. Taşağil\'in mobilya imalatında çalıştığı belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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