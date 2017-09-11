Otomobil direğe çarptı, sürücü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin ağır yaralanan sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Pamukkale Mahallesi girişinde meydana geldi. Pamukkale\'den Denizli yönüne giden 25 yaşındaki Onur Can Kara, kulandığı 45 SB 7503 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi tarafından hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Kara, Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kara, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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