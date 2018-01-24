Otomobil, direğe çarpıp, şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde, elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ufuk ayna yaralandı.
Kaza, Ergene ilçesine bağlı Karamehmet ile Ulaş mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Ufuk Ayna yönetimindeki 55 EM 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp elektrik direğe çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, su birikintisi içine yan yatan otomobilin sürücüsü Ayna, yaralandı. Ufuk Ayna, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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