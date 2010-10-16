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OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ AKSARAY (A.A)

16 Ekim 2010 17:58

-OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ AKSARAY (A.A) - 16.10.2010 - Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Muttalip Yıldız yönetimindeki 06 SFC 88 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 10. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Yahya (3) ve Harun Gülücü (3) hayatını kaybetti.  Yaralılar Haşim Gülücü (16), Yunus Gülücü (33), Azmi Özbek (21), Naim Yıldız (30) ve Mehmet Doğan (31) ise Aksaray Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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