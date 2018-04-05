Otomobil devrildi: 3 kişi yaraladı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada kendisi de yaralanan Emrullah Durmaz (13), anne ve babasının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaza, Sungurlu- Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Durmaz (39) yönetimindeki 42 UR 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan eşi Gülkız (35) ve oğlu Emrullah Durmaz (13) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada kendisi de yaralanan Emrullah Durmaz, yerde yatan anne ve babasının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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