Otomobil devi Ford binlerce aracını geri çağırdı

Amerikalı otomobil devi Ford, bazı marka ve modeldeki araçlarda kapıların seyir hâlindeyken açılması ve motor yangınlarına yol açan çeşitli problemlerden dolayı Kuzey Amerika ve Avrupa'da 570 bin otomobili gerçi çağırdı.



Vergi öncesi kayıp 295 milyon dolar

Geri çağırma nedeniyle Ford'un yılın ilk çeyreğindeki kâr - zarar tablosunun oldukça etkilenmesi bekleniyor. Ford'un dün güvenlik regülatörlerine sunduğu dosyada, geri çağırmalar nedeniyle vergi öncesi kaybın 295 milyon dolar olacağı belirtiliyor. Geri çağırılan araçlardan 360 bin tanesindeki sorunun kaporta altındaki bir sorundan dolayı motorun yanma riski olduğu açıklandı.



Problemli modeller



Söz konusu araçların hepsi 1.6 litre dört silindirli turbo motor taşıması dikkat çekiyor. Soğutma sirkülasyonun olmaması nedeniyle motorlarda aşırı ısınma ve silindir başlarında çatlama oluşabiliyor. Böylelikle çatlaktan sızan benzin sıcak bir zeminle temas ettiğinde motor yangınına yol açabiliyor. ABD ve Kanada'da bu şekilde 29 olayın raporlandığı ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı gelen bilgiler arasında.



Söz konusu araçların hepsi 1.6 litre dört silindirli turbo motor taşıması dikkat çekiyor. Soğutma sirkülasyonun olmaması nedeniyle motorlarda aşırı ısınma ve silindir başlarında çatlama oluşabiliyor. Böylelikle çatlaktan sızan benzin sıcak bir zeminle temas ettiğinde motor yangınına yol açabiliyor. ABD ve Kanada'da bu şekilde 29 olayın raporlandığı ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığı gelen bilgiler arasında.



Sensör takılarak durum kontrol edilecek



Şirket sözcüsü Elizabeth Weigant yaptığı açıklamada araç sahiplerinin otomobillerini güvenli sürebileceklerini ve garajlarına park edebileceklerini söylerken, soğutma sisteminin doldurulmasıyla ilgili müşterilere bir talimatname gönderileceğini belirtti. Sızıntı varsa en yakın servise gönderme tavsiyesinde bulundu. Böylelikle soğutma seviyesinin ölçülebileceği bir sensör takılarak araç sahiplerinin panelden durumu gözlemleyebileceği açıklandı.