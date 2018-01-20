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Otomobil dereye uçtu, alkollü sürücü yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Yasin Çetin, yaralandı

20 Ocak 2018 04:47

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Yasin Çetin, yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Beyciler Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasin Çetin yönetimindeki 81 KJ 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Karaca Deresi\'ne uçtu. Az miktarda suyun bulunduğu derede ters dönen araçtan çıkan Yasin Çetin, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan Yasin Çetin\'e müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yasin Çetin\'in yapılan muayenesinde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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