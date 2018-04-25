Otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden dere yatağına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 KV 527 plakalı otomobil, kontrolden çıkararak köprüden dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücünün olay yerinde öldüğü tespit edildi. Otomobilden çıkarılan diğer kişinin ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne götürülerek yoğun bakım servisine alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI