Otomobil denize düştü, vatandaşları balıkçılar kurtardı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, bir otomobil seyir halindeyken denize düştü.

Durumu fark eden balıkçılar, otomobil içinde mahsur kalan iki kişiyi denize atlayarak can simidi ve tekne yardımıyla kıyıya taşıdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi üzerine Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Denizdeki otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi tarafından kıyıya çıkarıldı.