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OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 13:44

-OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir otomobil denize düştü. Kumkapı sahilinde polis memuru Hakan Eker'e (32) ait olduğu öğrenilen 34 GG 8769 plakalı otomobil, gece saatlerinde sürücüsünün aracı çalışır halde park ettikten bir süre sonra bulunduğu yerden sürüklenerek, denize düştü. Aracın 5 metre yükseklikten denize doğru ilerlediğini ve kendisinin o sırada araçta olmadığını söyleyen Eker, ''Aracı kontrol altına almaya çalışmadım, çünkü durdurmaya çalışsam belki ben de arabayla denize düşebilirdim. Gelen cana değil mala gelsin'' dedi.

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