Otomobil denize düştü, 2 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)

ARACIN DÜŞME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bartın\'ın Amasra ilçesindeki limanda, manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, denize düşme anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin suya düştüğü ve çevredekilerin denize doğru koştuğu anlar yer aldı.

Öte yandan otomobilin direkt suya düşmesi nedeniyle sürücünün, limanın bittiği yeri görmediği sanıldı. Otomobil sürücüsü Okan Arslan ile yanındaki Cansu Aras\'ın balıkçılar tarafından kurtarılma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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