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Otomobil deniz kenarındaki kayalıklarda ters halde kaldı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)-  SİNOP'ta meydana gelen trafik kazasında İrem D

16 Ekim 2017 20:57

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)-  SİNOP\'ta meydana gelen trafik kazasında İrem D. yönetimindeki otomobil takla atıp deniz kenarındaki kayalıklarda ters dönüp böyle kaldı. Sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Hamsi Yolu Mevkii\'nde meydana geldi. İrem D. yönetimindeki 57 KB 402 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıktıktan sonra takla atıp deniz kenarındaki kayalıklara yuvanlandı. Sürücü, kaya üzerinde ters halde duran otomobilden yara almadan çıktı. Aracı kullanan İrem D., kaza yerine sevk edilen 112 ambulansı ile kontrol için Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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