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Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi

13 Şubat 2018 14:00

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki Rüçhan Gürkan (23) ile Rüveyda Güler (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler\'in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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