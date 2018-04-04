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Otomobil çay bahçesinin avlusuna devrildi: 1 yaralı

Ekrem Çağlar/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce önündeki otomobile çarptı, sonra da çay bahçesinin avlusuna devrildi

04 Nisan 2018 00:04

Ekrem Çağlar/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce önündeki otomobile çarptı, sonra da çay bahçesinin avlusuna devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bayram Uslu yönetimindeki 38 KU 127 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce seyir halindeki Özkan Baş yönetimindeki 06 FB 3332 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından Uslu yönetimindeki otomobil savrularak yol kenarındaki çay bahçesinin avlusuna devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri kazada ters dönen otomobilde sıkışan Uslu\'yu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uslu ambulansla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uslu\'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ters dönen otomobilin altında kalan bir motosiklet ve elektrikli bisiklette de maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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