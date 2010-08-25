-OTOMOBİL ÇATIYA UÇTU DENİZLİ (A.A) - 25.08.2010 - Denizli'de viraja hızlı giren bir otomobil, evlerin çatısına uçtu. Alınan bilgiye göre, Kadir Genççiftçi'nin (23) kullandığı 20 F 2256 plakalı otomobil, Mehmet Akif Mahallesi 2040/3 Sokak'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu virajı alamayarak yol kenarında park halinde bulunan 20 DL 004 plakalı triportöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan triportör ve otomobil, Hatice Altınkaynak (64) ve Ali Sayar'a ait evlerin çatısına uçtu. Gürültü üzerine evlerinden dışarı fırlayan ev sahipleri, evlerinin çatısındaki araçları görünce şaşkınlık yaşadı. Olayda, evlerde yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü Kadir Genççiftçi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genççiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ve evlerde maddi hasar meydana geldiği gözlenirken, araçlar, çekici yardımıyla evlerin üzerinden kaldırıldı.