T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Kozan (18), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

07 Ocak 2019 23:43

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi İrem Kozan (18), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, geçen cuma günü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi İrem Kozan’a, yolun karşısına geçmeye çalışırken S.K. yönetimindeki 55 YD 256 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Kozan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Kozan, tedaviye alınırken, sürücü S.K. ise gözaltına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 3 gündür tedavisi süren İrem Kozan, yaşam mücadelesini kaybetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tayfur KARASAMSUN DHA SAMSUNKozanKazaAtakumAtatürk BulvarıOndokuz MayısTurizm Rehberliği BölümüKozanaYDKazanınTıp Fakültesi HastanesiYoğun BakımFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24