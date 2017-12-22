Otomobil, çarptığı durakla birlikte bahçeye düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çarptığı otobüs durağı ile birlikte bir evin bahçesine düştü.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi\'nde meydana geldi. Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezi\'nde görevli 25 yaşındaki Hakan Ergin idaresindeki 67 EL 428 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı.

Durakla birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşen otomobilden çıkan Hakan Ergin, kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza anında durakta yolcu beklememesi olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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