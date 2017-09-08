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Otomobil çarpan yavru köpeği tedavi ettirip sahiplendi

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde otomobilin çarptığı yavru köpeği veterinere götüren Bedri Halidi, tedavisinin ardından bakımını üstlendi

08 Eylül 2017 18:17

Salih BEŞKARDEŞ / ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde otomobilin çarptığı yavru köpeği veterinere götüren Bedri Halidi, tedavisinin ardından bakımını üstlendi.
Adilcevaz çarşı merkezinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil yavru köpeğe çarptı. O sırada yoldan geçen ve köpeğin acı içerisinde havladığını gören Bedri Halidi, yavru köpeği aracıyla tedavi için özel bir veterinere götürdü. Veteriner hekim Hakan Koç tarafından tedavisi yapılan yavru köpeğin durumunun ciddi olmadığı belirlendi. Ağrı kesici iğne yapılan yavru köpeği sahiplenen Bedri Halidi, bundan sonra köpeğe kendisinin sahip çıkacağını söyledi.

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