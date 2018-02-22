T24 LogoT24 Logo
Gündem

Otomobil çarpan yaşlı adam öldü

İbrahim EMÜL/BAHÇE, (OSMANİYE), (DHA) - OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin altında kalan Ömer Yıldız (88), yaşamını yitirdi

22 Şubat 2018 14:52

İbrahim EMÜL/BAHÇE, (OSMANİYE), (DHA) - OSMANİYE\'nin Bahçe ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin altında kalan Ömer Yıldız (88), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Aslanlı Mahallesi Şehit Piyade Er Hüseyin Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri geri manevra yapan Adem T. (50), yönetimindeki 80 BE 211 plakalı otomobil, Ömer Yıldız\'a çaptı. Yaşlı adamın aracın altında kaldığını görenler sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, başlattığı soruşturma kapsamında araç sürücüsü Adem T.\'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLBAHÇE OSMANİYE DHAOSMANİYE BahçeYıldızOlayAslanlı MahallesiPiyade Er HüseyinCaddesiGeriAdemBEYaşlıOsmaniye Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24