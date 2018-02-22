Otomobil çarpan yaşlı adam öldü

İbrahim EMÜL/BAHÇE, (OSMANİYE), (DHA) - OSMANİYE\'nin Bahçe ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin altında kalan Ömer Yıldız (88), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Aslanlı Mahallesi Şehit Piyade Er Hüseyin Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri geri manevra yapan Adem T. (50), yönetimindeki 80 BE 211 plakalı otomobil, Ömer Yıldız\'a çaptı. Yaşlı adamın aracın altında kaldığını görenler sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, başlattığı soruşturma kapsamında araç sürücüsü Adem T.\'yi gözaltına aldı.

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