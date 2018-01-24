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Otomobil çarpan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Volkan Zümbül ve arkasında oturan ağabeyi Veysel Zümbül yaralandı

24 Ocak 2018 18:40

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Volkan Zümbül ve arkasında oturan ağabeyi Veysel Zümbül yaralandı.
Kaza, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Enez kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bir alışveriş merkezine girmek için dönüş yapan Fadime Ünal yönetimindeki 34 AR 0383 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Volkan Zümbül idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü Volkan Zümbül ve arkasında oturan ağabeyi Veysel Zümbül yaralandı. Yaralı kardeşler, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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