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Otomobil çarpan 5 yaşındaki Berkay öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Berkay Kır (5) yaşamını yitirdi

12 Eylül 2018 20:30

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Berkay Kır (5) yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi\'nde kapalı pazar alanının yanında meydana geldi. Türkan Ö. yönetimindeki 54 HZ 924 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçerken düşen Berkay Kır\'a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, başından yaralanan çocuğa müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Berkay Kır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berkay Kır\'ın ailesinin Geyve\'den Akyazı gelip, pazar alanında tezgah açarak satış yaptıkları öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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