Otomobil camını kıran kişinin attığı izmaritten bulunmasını istedi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da, otomobilinin arka camı kırılan 40 yaşındaki Hilal Erdil, şüphelinin, aracının üzerine bıraktığı sigara izmaritinden bulunmasını istedi.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Sabah, otomobiliyle işine gitmek isteyen Hilal Erdil, aracın arka camının kırık olduğunu görünce polisi aradı. Otomobilden hırsızlık yapıldığını düşünen genç kadın, aracı incelediğinde tavan üzerine söndürülmüş sigara izmariti olduğunu gördü. Sevk edilen polislere şüphelinin, sigara izmaritinden bulunmasını isteyen Erdil, \"Bunu kim yapmış bilmiyorum, sigara izmaritinden tespit edilmesi için polisi aradım. Çalınan bir şey yok\" dedi. Bunun üzerine, olay yeri inceleme ekipleri gelerek aracın tavanında bulunan sigara izmaritini incelemek üzere kanıt torbasına koydu.



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