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Otomobil buğday tarlasına yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

23 Nisan 2018 22:56

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu buğday tarlasına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi.
Selçuk Yaşar yönetimindeki 35 JF 280 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak buğday tarlasına devrildi. Kazada, sürücü Selçuk ile otomobilde bulunan eşi Sevim, çocukları Zeynep Beren ve Ömer Asaf Yaşar yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen Zeynep Beren Yaşar, hayatını kaybetti. Zeynep Beren Yaşar\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralılar ise ilk müdahale sonrası Adıyaman  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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